Місцеві розповідають, що у місті їх ніхто не ображає.

СтратКом ЗСУ показав відео з Суджі Курської області, яка знаходиться під контролем Сил оборони України.

У СтратКомі розповіли, громадяни РФ, яких влада кинула напризволяще, "не бояться йти на контакт" з українськими військовими, а також продовжують жити, попри війну, яка відбувається вже й на території Росії.

На відео можна побачити, як українська бронетехніка проїжджає зруйнований КПП, прикордонну смугу зі знищеною технікою вздовж дороги та їде вулицями Суджі.

"Нам сказали, що будуть ходити автобуси. А потім автобусів не було. Куди діватися людям, людям похилого віку, які погано ходять? Залишили нас усіх", - сказала одна з місцевих мешканок.

Інша жінка заявила, що місцевих, які живуть в Суджі, ніхто не ображає.

Ситуація в Курській області - останні новини

Раніше народний депутат, полковник СБУ Роман Костенко розповів, що операцію ЗСУ в Курській області можна назвати успіхом. За його словами, жодного спротиву від місцевого населення, як це відбувалося в Україні, не було.

Водночас експерт видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що ЗСУ до річки Сейм, що в Курській області, залишилося 5 км.

"Деякі аналітики писали, що це може відрізати угруповання ЗС РФ, оскільки район із заходу і півдня оточений територією України. Росія у відповідь організовує понтонні переправи і обороняє прохід, що залишився на сході", – додав експерт.

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