Вона зазначила, що Путін змушений обрати іншу стратегію, якщо хоче повернути цю область.

Володимиру Путіну на тлі наступу ЗСУ в Курській області терміново потрібно шукати нову військову стратегію.

Про це сказала колишня керівниця штабу стратегічного планування НАТО Штефані Бабст в інтерв'ю BILD. "Досі росіяни робили ставку на руйнування. Але Путін не може робити це у власній країні. Він не може просто відбити регіон за допомогою бомб і безперервного артилерійського вогню, як це робила російська армія в українських містах на Донбасі", - акцентувала Бабст.

Вона зазначила, що масштабні авіаудари по Курській області поставлять під загрозу найважливіші російські інфраструктурні об'єкти. Зокрема, це газорозподільна станція "Суджа" і Курська атомна електростанція, розташована приблизно за 35 км на захід від Курська і за 60 км від кордону України.

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"Російській армії доведеться проводити вмілі хірургічні втручання, якщо вона хоче повернути Курську область. Це нелегке завдання", - констатувала Бабст.

Ситуація в Курській області

Наступ ЗСУ на території Росії почався 6 серпня. З того часу військовим вдалося взяти під контроль значну територію РФ, а також поповнити обмінний фонд великою кількістю російських військових.

Вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, що вдалося взяти під контроль ще один населений пункт в Курській області.

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