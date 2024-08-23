Росія передислоковує війська через наступ ЗСУ в Курській області, - ISW

Аналітики зауважили, що підрозділи передислоковуються із Запорізької ділянки фронту.

Наступ української армії в Курській області змусив Москву передислокувати свої війська.

Як повідомляє Bild з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW), російське військове керівництво перекидає підрозділи з української Запорізької області у зв'язку з операцією ЗСУ у Курській області.

ISW посилається на посади відряджених російських військових у соціальних мережах. Водночас, згідно зі звітом ISW, Росія намагається не послаблювати головний напрямок для наступу на Донеччині, зокрема Покровський.

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Важливі новини України про війну - що вже повідомлялося

На початку серпня українські сили розпочали наступальні дії в Курській області. Вже відомо, що наші воїни звільнили понад 90 російських населених пунктів. На території, яку контролюють захисники України, створена військова комендатура.

Видання The Wall Street Journal писало, що українські воїни просуваються до оточення приблизно 3 000 російських окупантів, які притиснуті до річки Сейм на Курщині неподалік кордону з нашою державою.

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