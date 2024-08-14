Росія більше не зможе грати на публіку, вдаючи, що готова на замороження війни просто зараз.

Операція ЗСУ в Курській області наблизить початок мирних переговорів із РФ, проте в Офісі президента не чекають, що нинішні події самі по собі змусять Кремль згорнути агресію. Про це розповів радник глави ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "Медузі".

Він підкреслив, що Україна готова до мирних переговорів, але Росія ніколи їх не пропонувала: Путін висував ультиматуми про поступку українських територій на користь Росії та відмову України від власного суверенітету.

"Він завжди пропонував капітуляцію на умовах Російської Федерації. Безумовно, ніхто ці умови приймати не буде. Ніхто не буде вести переговори з Путіним на умовах Путіна. (...) Переговорний процес має базуватися на міжнародному праві. А в міжнародному праві є чітке поняття "суверенітет", - каже Подоляк.

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За його словами, Росія буде готова до справжніх мирних переговорів, якщо "ціна війни" для неї зросте. Наприклад, шляхом поразок на фронті.

"Те, що відбувається в Курській області - ще одна військова поразка Російської Федерації. Чи буде цей інструмент з примусу Росії працювати і чи призведе до переговорів? Окремо ні, а в сукупності з іншими факторами - так", - вважає Подоляк.

Серед "інших чинників", які можуть примусити РФ до миру, він називає додаткові поставки зброї Україні, подальший санкційний тиск на російську економіку і дипломатичний примус.

При цьому Подоляк натякає, що успіхи ЗСУ в Курській області вибивають із рук Кремля пропагандистський козир - нібито готовність заморозити війну в будь-який момент.

"Коли Україна відповідно до міжнародного права веде оборонну війну - зокрема на території країни-агресора, видавлюючи засоби знищення, - одразу постає запитання щодо сенсу так званих миротворчих пропозицій "негайно припинити вогонь". Адже негайно припинивши вогонь і фіксуючи поточні позиції сторін, Україна закріплюється в Курській області. [І стає очевидно, що] всі ці фіктивні миротворчі пропозиції, [які звучали раніше], тільки розмазували реальні можливості початку реального переговорного процесу", - каже він.

Ситуація в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, ЗСУ взяли ще чотири населені пункти в Курській області на південь від Суджі. Такого висновку дійшов експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, вивчивши відеозаписи боїв у Курській області. За його інформацією, ЗСУ взяли село Черкаська Конопелька на південь від міста Суджа, а також село Плєхово, село Курилівка і хутір Дмитрюков.

Також ми розповідали, що Україна не планує створювати окупаційні адміністрації в Курській області, як це робить Росія. Завдання привласнити ці території не стоїть, кажуть в ОП.

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