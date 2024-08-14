Наступ ЗСУ вже показав, наскільки росіяни були відірвані від реальності, каже Подоляк.

Україна поки що не розкриватиме військові цілі операції в Курській області, але не приховує політичну мету: захистити українське прикордоння від обстрілів і показати росіянам некомпетентність кремлівського режиму. Про це в інтерв'ю "Медузі" розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що режим секретності, який забезпечив початковий успіх операції, продовжує допомагати українським бійцям і зараз. Тому розкривати саме військові цілі ЗСУ на Курському фронті поки зарано. Однак про політичні цілі Подоляк готовий говорити відкрито.

"Перша - Україна веде оборонну війну, видавлюючи російську артилерію на необхідну відстань, щоб її не можна було використовувати по цивільному населенню", - пояснює він.

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Другим "політичним" завданням Подоляк вважає перерізання логістичних маршрутів, якими Росія підвозить резерви по всій лінії фронту.

"Україна не ставить перед собою мету окупувати цю територію, а веде війну саме в рамках оборони і руйнує тільки військові об'єкти. Соціальні об'єкти залишаються під контролем Російської Федерації - для України вони не становлять жодної цінності", - підкреслив він.

Третє завдання, за словами радника глави ОП, полягає в тому, щоб "показати неспроможність" російського цивільного і військового керівництва.

"Вони не можуть зрозуміти, що відбувається, не здатні на швидкі ефективні рішення і своїми діями ще раз доводять, що слабо керують ситуацією. У цьому сенсі мало що змінилося з часів вагнерівського походу 2023 року. Відповідно, для наших партнерів має бути очевидно, що Росія не настільки сильна, щоб контролювати внутрішні ризики, які поступово наростають через війну", - заявив Подоляк.

Четверта політична мета операції, за версією радника глави ОП, полягає в тому, щоб перенести війну на територію самої Росії.

"При вході в Курську область ми побачили, наскільки шоковані люди: вони живуть в іншій реальності. Їм здається, що війна вже йде мало не на території країн Європи, а в них жодних ризиків немає. Зараз вони бачать зовсім іншу ситуацію. Звичайно, все це матиме важкі соціальні наслідки для Росії. Можливо, нарешті почнеться якась дискусія про те, що це за війна і до яких наслідків вона призведе", - каже він.

При цьому Подоляк запевнив, що Україна не має наміру "засновувати якісь окупаційні адміністрації" в Курській області, як це робить Росія на захоплених українських територіях.

Операція в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, Україна відкриє гуманітарні коридори з Курської області для евакуації населення, що залишилося там. Цивільні росіяни в буферній зоні РФ перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права, якого дотримується Україна, зазначили в Кабміні.

Тим часом у Росії почали шукати будівельників для риття окопів у Курській області, зокрема за оголошеннями. Здебільшого шукають робітників-вахтовиків для "будівництва фортифікаційних споруд (окопи, доти, протитанкові споруди)" і за зміну їм пропонують від 5 до 7 тисяч рублів.

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