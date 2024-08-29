Але спочату таке рішення має ухвалити українська влада.

Російська опозиція готова увійти до цивільних адміністрацій на контрольованих Україною територіях Курської області, якщо Київ дасть на це дозвіл.

Про це в етері проєкту "Тема з Наталією Мосейчук" заявив лідер "З’їзду народних депутатів Росії", опозиціонер Ілля Пономарьов. За його словами, є велика кількість людей, які готові "відбудовувати нову владу" та проводити вибори. "У нас є просто депутати з Курщини, в яких є досвід там і зв'язки", - додав він.

Політик зазначив, що це можливо лише у разі ухвалення політичного рішення Києвом. Він також запевняє, що його організація готова до співпраці з іншими силами серед роз’єднаних російських опозиціонерів.

"Якщо Україна погодиться на це - ми будемо там першими. Але, будемо раді, якщо і Каспаров, і Ходорковський, і, навіть, "навальністи". Двері треба тримати відкритими для всіх", - наголосив Пономарьов.

Бої в Курській області

19 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під контролем українського війська перебувають більш ніж 1250 квадратних кілометрів російської території та 92 населених пункти.

Раніше на території області створили першу військову комендатуру. Її очолив український генерал-майор Едуард Москальов.

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