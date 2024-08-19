Українські військові контролюють уже 92 населені пункти країни-агресорки.

Триває українська операція в Курській області РФ. Під контролем ЗСУ уже 92 населені пункти країни-агресорки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України "Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога". Зазначається, що українські військові контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території Курщини.

"На сьогодні наші сили контролюють більше ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти", – наголосив Зеленський.

За його словами, також відбувається поповнення обмінного фонду для України.

"Загалом ця операція стала найбільшою нашою інвестицією в процес звільнення українців та українок з російського полону. Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію. Це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії продовжуються", – підкреслив президент.

Він зазначив, що ще кілька місяців тому багато хто у світі, що така операція нереальна і що це перетин нібито найбільш червоної з усіх червоних ліній, які є в Росії.

"Саме тому, власне, ніхто й не чув про таку нашу підготовку. І тепер реальний успіх наших воїнів говорить сам за себе: наші активні захисні дії по той бік кордону та нездатність Путіна вберегти свою територію від таких наших захисних дій дуже красномовні", – наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що операція в Курській області є найбільш ефективною протидією російському терору та забезпеченням реального ускладнення ситуації для держави-агресора.

"А по-друге, ми зараз маємо надзвичайно важливу ідеологічну зміну, а саме: уся наївна, ілюзорна концепція так званих "червоних ліній" щодо Росії, яка панувала в оцінках війни деяких партнерів, розсипалася цими днями десь під Суджею", – сказав президент України.

Він зауважив, що світ бачить: все в цій війні залежить тільки від сміливості – нашої та партнерів.

"Важливо, щоб партнери були синхронними з нами в цій рішучості, і тоді в Росії не залишиться жодного іншого кроку, окрім справедливого миру", – наголосив Зеленський, закликавши всіх партнерів дати дозвіл на удари їхньою зброєю по території РФ.

Бої в Курській області РФ: останні новини

Експерт видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке зазначає, що українські війська у Курській області РФ розширили плацдарм, наблизившись до річки Сейм – до неї залишилося ще 5 кілометрів.

Зазначається, що, починаючи з 16 серпня, Сили оборони України стали підривати мости через Сейм у Глушківському районі області.

Тим часом сенатор США від Демократичної партії Марк Келлі вважає, що операція українських сил у Курській області може змінити хід війни. Він вважає, що вона має показати населенню Росії, що російський диктатор Володимир Путін не є незрівнянним захисником, яким він себе виставляє.

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