З початку доби вони завдали 16 авіаційних ударів.

Російські війська активно б'ють керованими авіаційними бомбами по території Курської області, яка контролюється українськими силами.

Про це йдеться в останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому в соціальній мережі Facebook. Лише від початку добb було зафіксовано 16 авіаударів, під час яких росіяни застосували 27 таких бомб.

"Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про 16 авіаційних ударів із застосуванням 27 КАБ", - повідомили в українському Генштабі.

Ситуація в Курській області

Нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що прорив кордону зірвав російські плани з початку нового наступу з Курської області.

Президент Володимир Зеленський сказав, що українська операція на території Росії сповільнила окупантів та змусила командування перекинути частину сил на власну територію.

Крім того, наступ українського війська показав Глобальному Півдню, що кремлівський правитель Путін не може тримати все під контролем, а росіянам - що для влади важливіше окупувати Україну, ніж повернути власні території.

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