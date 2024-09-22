Україна показала росіянам "дуже важливу правду", заявив президент.

Операція ЗСУ в Курській області вже показала певні результати, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The New Yorker.

"Ви маєте рацію, коли ставите питання, чи увійде ця операція в історію як успіх або провал. Поки що рано судити. Але мене не хвилюють історичні успіхи. Я зосереджений на сьогоденні. Однак ми можемо сказати, що вона (Курська операція - УНІАН) уже показала деякі результати. Вона сповільнила росіян і змусила їх перекинути частину своїх сил у Курськ, близько сорока тисяч солдатів. Наші бійці на сході вже кажуть, що їх рідше б'ють, - зазначив він. - Я не кажу, що це гучний успіх або що це призведе до закінчення війни чи до кінця Путіна. Це показало нашим партнерам, на що ми здатні".

Крім того, як додав Зеленський, Курська операція продемонструвала Глобальному Півдню, що в Путіна не все під контролем, як він сам стверджує. Також, на думку президента, Україна показала росіянам "дуже важливу правду":

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"На жаль, багато хто з них закриває очі, вони не хочуть нічого бачити і чути. Але деякі росіяни не могли не помітити, що Путін не побіг захищати свою землю. Ні, натомість він хоче насамперед піклуватися про себе і покінчити з Україною. Його люди не є для нього пріоритетом".

За словами Зеленського, минуло понад місяць від початку Курської операції, Україна продовжує постачати росіян на контрольованих нами територіях їжею і водою, всі необхідні коридори для них відкриті, але вони не йдуть.

"Вони не розуміють, чому Росія не прийшла на допомогу і залишила їх виживати самостійно. І люди в Москві та Санкт-Петербурзі - далеко від Курська - побачили, що якщо одного разу українська армія теж з'явиться там, то зовсім не факт, що вони будуть врятовані. Це важливо. Це також частина цієї операції: задовго до того, як війна добереться до цих місць або трапиться якась інша криза, російські люди повинні знати, кого вони поставили при владі на чверть століття, з ким пов'язали свою долю", - сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання про мотив Курської операції, президент України також заявив:

"Уявіть собі: ви ведете важку війну, не отримуєте допомоги, намагаєтеся підтримувати бойовий дух. А на сході ініціатива у росіян, вони захопили частину Харківської області і збираються атакувати Суми. Вам потрібно щось зробити - щось інше, а не нескінченно просити своїх партнерів про допомогу. Так що ж робити? Ви говорите своїм людям: "Дорогі українці, через два тижні Східна Україна перестане існувати"? Звичайно, ви можете це зробити, розвести руками, але ви також можете спробувати зробити сміливий крок".

Операція ЗСУ в Курській області - новини

Нагадаємо, днями в The Guardian писали, що російське військове командування передбачало вторгнення України в Курську область і розробляло плани щодо його запобігання протягом кількох місяців.

Про відповідну підготовку свідчать захоплені документи МВС, ФСБ і армії Росії в Курській області, якими бійці ЗСУ поділилися з журналістами.

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