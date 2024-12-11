Китайські баггі використовують для дозорних і розвідувальних операцій, а також рейдів.

Росіяни перекидають у Курську область китайські баггі, повідомляє партизанський рух АТЕШ.

Так, агенти партизанів зафіксували рух колони військових тягачів із мотовсюдиходами китайського виробництва "Desertcross 1000-3" трасою М-4 у напрямку Курська. Техніку помітили на ділянці між Ростовом-на-Дону та Воронежем.

Як нагадують в АЕШ, цю техніку використовують для дозорних і розвідувальних операцій, рейдів, транспортування вантажів та евакуації поранених. У російської армії вже є 537 таких машин, а до кінця року планується закупити ще понад 1,5 тисячі.

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"Накопичення баггі може свідчити про підготовку російських військ до рейдово-диверсійних операцій на території Курської області та інших прикордонних з Україною територіях. Крім того, це може свідчити про більш широке використання такого роду техніки по всій лінії фронту", - зазначають партизани.

Курська область - новини

Раніше ЗМІ повідомляли, що Володимир Путін дав команду за всяку ціну вибити Збройні сили України з Курської області до 20 січня, коли відбудеться інавгурація нового президента США Дональда Трампа.

Водночас військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров зазначав, що українські війська на Курщині починають відвойовувати назад і займати ті позиції, з яких вони були 2-4 тижні тому відсунуті.

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