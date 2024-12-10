Пентагон: Війська КНДР перебувають на Курщині і готові вступити в бій

Наразі США не мають підтверджень, що сили Пхеньяна вже залучені до бойових дій.

Війська Північної Кореї продовжують перебувати в Курській області РФ. Хоч вони поки що не брали участі в бойових діях, їхня готовність до можливого вступу в бій залишається високою, заявила заступниця прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

"Війська КНДР усе ще перебувають у Курській області", - зазначила вона.

За словами Сінгх, США поки що не фіксували участі північнокорейських військових в активних бойових діях на фрронті, але стежать за розвитком ситуації.

Відео дня

"Ми знаємо, що вони готові до бою і продовжуємо стежити за розвитком подій", - додала вона.

Війська КНДР на війні

За даними Генерального штабу Збройних сил України, наразі Російська Федерація тримає на території Курськой області понад 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців.

За даними ГУР, у бойові підрозділи російської армії перейшли 2 тисячі північнокорейських військових. Вони долучились до бригади морської піхоти та дивізії повітряно-десантних військ. Контингентом північнокорейських військ в Росії командує три генерали.

Вас також можуть зацікавити новини: