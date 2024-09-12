Від учора росіяни перейшли в контрнаступ у Курській області за підтримки танків і бронетехніки.
Як повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, російські війська відкинули ЗСУ з-під села Коренєве, а також вибили українських військових із сіл Червоножовтневе, Снагость і Комарівка.
Таким чином, як зазначив екперт, зі східного боку росіяни розірвали оточення, в яке потрапили російські частини ще наприкінці серпня.
Репке нагадав, що на півночі росіяни були відрізані річкою Сейм, на заході та півдні - кордоном з Україною.
"З'явилися візуальні підтвердження того, що російські війська відбили Червоножовтневе і Комарівку в Курській області. "Візуальні" означає, що реальна ситуація може бути набагато гіршою, ніж на карті", - деталізував Рьопке.
Ситуація в Курській області
Україна зараз починає оборонну операцію в Курській області, сказав генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. Він також додав, що наразі ситуація для Сил оборони непроста, оскільки для успішного захисту потрібні резерви, які вже були задіяні українською стороною для наступу на цьому напрямку.