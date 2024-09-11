Наразі у ЗСУ немає достатньо сил для наступу на цьому напрямку.

Україна наразі розпочинає оборонну операцію в Курській області, заявив в ефірі "Київ24" генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

"Вона буде складатися таким чином, в кого зі сторін будуть які засоби, резерви тощо. Але зараз зрозуміло, що ресурсу для того, щоб проводити наступальні дії, вже в Сил оборони України обмаль. І тому треба на ключових позиціях, формувати системи оборони. Зокрема в районі, обмеженому річкою Сейм. І бажано, щоб цей район звільняли від присутності російських військ", – пояснив Романенко.

Він також додав, що наразі ситуація для Сил оборони не проста, оскільки для успішного захисту потрібні резерви, які вже були задіяні українською стороною для наступу на цьому напрямку.

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"Сили оборони багато в чому задіяли свої ресурси для того, щоб нарощувати зусилля щодо наступу і тепер треба переходити в оборону. А ворог сформував угруповування досить потужне і нарощує свої можливості. Загалом ця ситуація була прогнозована і нам треба було зазделегідь підсилювати оборонні можливості, будувати системи оборони. А якщо є якісь можливості – завдати ще, про це казали західні джерела говорили, ще одні наступальні дії на іншому напрямку", – додав Романенко.

Наступ РФ у Курській області: що відомо

Раніше аналітики з DeepState повідомили, що російські війська розпочали активні штурмові дії в Курській області РФ. Зокрема, окупанти розпочали наступ на лівому фланзі українського угрупування на Курщині. Для цього вони переправили бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.

На думку військового експерта Михайла Самуся, такий наступ РФ на руку України. Оскільки, якщо він переросте в довготривалу наступальну операцію Росії – вона буде вимушена перекидати частину своїх військ з Донецької області.

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