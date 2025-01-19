З червня 2024 року російські війська почали переходити в наступ фактично по всій лінії фронту, нагадав генерал.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився, як виникла ідея проведення Курської операції на території Росії.

"Вони (росіяни - УНІАН) знали, що резервів у нас немає, що ситуація у нас критична після Авдіївки. Планувалося два головні удари. Головний удар - на Харків, інший планувалося нанести на Суми. І коли ми почали виводити наші частини і займати оборону, то противник прийняв рішення наступати силами, які у нього були в розпорядженні. За нашими даними, це було близько 43 тисяч, які були розгорнуті в районі Бєлгорода на Харківському напрямку, і 26 тисяч - на Сумському напрямку", - розповів генерал в інтерв'ю військовому кореспонденту Андрію Цаплієнку для програми "ТСН Тиждень".

За його словами, з червня 2024 року російські війська почали переходити в наступ фактично по всій лінії фронту.

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"Нам потрібно було знайти якесь рішення, яке б, по-перше, відволікло противника і змусило б його зняти частину своїх сил із головних напрямків. По-друге, нейтралізувати загрозу для нас на нових ділянках. Під час аналізу було знайдено "слабке місце" якраз на Курському напрямку", - заявив Сирський.

Курську операцію він назвав "безпрецедентною", оскільки Росія була змушена оборонятися на своїй території і перекинути з інших напрямків сили в розмірі 67 тисяч військовослужбовців своїх найкращих частин.

Операція ЗСУ в Курській області - актуальне

Нагадаємо, 6 січня 2025 року виповнилося рівно п'ять місяців від початку дій Сил оборони на території Курської області.

За інформацією президента України Володимира Зеленського, за п'ять місяців Курської операції російська армія втратила понад 38 тисяч солдатів.

За його словами, українські бійці продовжують зберігати там буферну зону, активно знищуючи військовий потенціал країни-агресора:

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