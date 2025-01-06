Він розповів про результати операції на території РФ.

Від початку української операції на території Курської області російська армія втратила понад 38 тисяч солдатів.

Про це за підсумками засідання Ставки повідомив президент України Володимир Зеленський. Він нагадав, що сьогодні рівно п’ять місяців від початку дій Сил оборони на території Курщини. Наразі українські бійці зберігають там буферну зону, активно знищуючи військовий потенціал країни-агресора:

"За час Курської операції ворог втратив уже понад 38 тисяч своїх солдатів - тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч - безповоротно".

Президент зазначив, що окупанти перекинули на територію області свої сильні підрозділи, а також задіяли там солдатів з КНДР. Завдяки операції вони не можуть спрямувати ці сили проти Сум та на Донеччину, Харківщину чи Запоріжжя.

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"Я дякую всім нашим воїнам, які повертають війну додому, у Росію, і дають більше безпеки й більше сили Україні", - додав Зеленський.

Втрати Росії у війні

Раніше у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що в 2024 році втрати російської армії склали понад 430 тисяч солдатів.

За їхніми даними, загальні втрати окупаційних військ Російської Федерації вже перевищили 798 тисяч осіб.

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