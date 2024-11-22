Із Запорізького напрямку було знято чи не найбоєздатніше з'єднання російської армії, аби перекинути його під Курськ.

Через українську операцію в Курській області Росія була змушена відмовитися від планів наступу на Запоріжжя. Про це пише Укрінформ із посиланням на високопоставлене джерело у ЗСУ.

За його словами, росіянам довелося знімати із Запорізького напрямку один зі своїх найбільш боєздатних підрозділів і перекидати його на Курщину, аби зупинити український наступ. Також деякі підрозділи росіяни зняли з Донецької області, у тому числі з Покровського та Курахівського напрямів.

Співрозмовник видання стверджує, що на початку Курської операції росіяни мали на тому напрямку 40 тисяч своїх військових, а зараз стягнули туди вже близько 59 тисяч.

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Також співрозмовник заявив, що на поточний момент під контролем ЗСУ залишається близько 800 кв. км території Курської області, тоді як на піку українського просування там зона контролю становила 1376 кв. км.

За словами джерела, повернення половини втрачених територій Курщини коштувало росіянам дуже дорого – близько 25 тисяч осіб.

Бої на Курщині: останні новини

Як писав УНІАН, утримання територій у Курській області має величезне значення для України. Можливо, навіть більше, ніж захист позицій на сході. Військовий експерт Дмитро Жмайло наголошує, що Курщина має перш за все геополітичне значення.

Військовий оглядач Роман Світан звернув увагу, що Сили оборони вкрай уміло зупиняють російські штурми в Курській області, застосовуючи мінні пастки. При цьому мінні поля створюються методом дистанційного мінування із можливістю дистанційного підриву.

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