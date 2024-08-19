Зазначається, що тривають бої за райцентр - місто Кореневе.

Триває операція українських військ у Курській області РФ. ЗСУ розширили плацдарм, наблизившись до річки Сейм – до неї залишилося ще 5 кілометрів.

Про це повідомляє експерт видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке. Зазначається, що, починаючи з 16 серпня, Сили оборони України стали підривати мости через Сейм у Глушківському районі області.

"Деякі аналітики писали, що це може відрізати угруповання ЗС РФ, оскільки район із заходу і півдня оточений територією України. Росія у відповідь організовує понтонні переправи і обороняє прохід, що залишився на сході", – йдеться в повідомленні.

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Наразі під контролем ЗСУ перебувають села Снагость та Апанасівка, повідомляє Рьопке. Відстань до самої річки Сейм – 5 км. Водночас трохи північніше тривають бої за райцентр – місто Кореневе.

Бої в Курській області: це варто знати

19 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони досягають поставлених цілей у межах операції в Курській області РФ. Він зазначив, що на ранок у ЗСУ було "чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави".

Водночас американський сенатор від Демократичної партії Марк Келлі вважає, що операція українських сил у Курській області може змінити хід війни. На думку Келлі, наступ України має показати населенню Росії, що Путін не є незрівнянним захисником, яким він себе виставляє.

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