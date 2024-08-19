Наступ України має навчити росіян, що Путін не є незрівнянним захисником, яким він себе виставляє.

Сенатор-демократ Марк Келлі вважає, що Курська операція ЗСУ може змінити хід російсько-української війни.

"130 000 росіян були змушені покинути свої домівки, і на даному етапі цього конфлікту, я думаю, що українці зробили щось непередбачуване, що може дійсно змінити хід розвитку цього конфлікту", - заявив на телебаченні сенатор, якого цитує Politico.

На початку повномасштабної війни у 2022 році існували побоювання, що якщо Україна та її союзники поширять війну на територію РФ, це викличе регіональний або глобальний конфлікт. Однак війна зайшла в глухий кут, принаймні до того моменту, як ЗСУ вторглися у Курську область.

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Ведуча запитала у Келлі, чи комфортно йому зараз, коли зброя США використовується на російській території.

"На даний момент я не проти. На українців незаконно напав Володимир Путін. ... Він навмисно вбиває жінок, дітей, людей похилого віку. Це було незаконне вторгнення. Це вторгнення, давайте поки що охарактеризуємо його саме так. Я не думаю, що українці хочуть навмисно утримувати російську територію протягом тривалого періоду часу, але це дійсно шокувало Путіна", - зазначає сенатор.

Він наголосив, що зараз доречно продовжувати вивчати потреби українців у сфері безпеки. На думку Келлі, наступ України має навчити росіян, що Путін не є незрівнянним захисником, яким він себе виставляє.

"Він завжди намагався охарактеризувати себе як того, хто збирається захистити Росію. Я думаю, що його громадяни бачать результати того, що він зробив в Україні, і зараз вони знаходяться в певній небезпеці", - підсумував він.

Курська операція - останні новини

Як пише The Economist, під час планування командування України розглядало різні варіанти наступу на найслабші точки російської лінії оборони. Зокрема: удар у Брянській області, удар у Курській області, комбінований удар у двох регіонах одразу, або ще більший масштаб.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завданням України в Курській області є створення буферної зони на території Росії.

Росіяни можуть досі не вірити, що війна проти України була помилкою, не кажучи вже про те, що настав час укладати мир. При цьому після захоплення ЗСУ частини Курської області дехто відчуває злість на українців як ніколи, заявив британський політолог, старший науковий співробітник Інституту міжнародних відносин у Празі Марк Ґалеотті.

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