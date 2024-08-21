Зусилля РФ у протистоянні ЗСУ мають хаотичний та неефективний характер.

Навесні цього року генерал-полковник Олександр Лапін, який стежив за безпекою в Курській області, розпустив раду, яка слідкувала за охороною прикордонного регіону. Тоді він заявив, що лише у військових є сили та ресурси для захисту кордону Росії.

Як пише The Wall Street Journal, це рішення створило ще одну дірку в обороні країни-агресорки, чим і скористались ЗСУ для блискавичного наступу на Курщині.

Вплив російської "вертикалі" на оборону

Зазначається, що Лапін зіткнувся з гострою нестачею людей, але його помилка є характерною для вищого керівництва, яке часто не має зв’язку з реаліями бойових дій.

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"З початку війни російське централізоване мислення згори донизу, одна з визначальних рис Росії за президента Володимира Путіна, дало зворотний результат на полі бою. Це завадило тверезому плануванню в Кремлі, а коли ці плани провалилися, це завадило російським військам імпровізувати, щоб реагувати на швидкі події", - пояснює видання.

Колишній американський дипломат і ад’юнкт-старший науковий співробітник Rand Вільям Кортні зазначив, що вертикаль російської влади все ще діє, однак тепер вона працює проти їхніх цілей. Зокрема, через таку схему керівництва, реакція РФ на несподівані події, які швидко розвивають, неймовірно ускладнена, а на місцях ніхто не проявляє ініціативи.

Водночас наразі незрозуміло, чи допомогла б розпущена Лапіним рада організувати послідовну відповідь. Цей міжвідомчий орган об'єднував військових офіцерів із місцевими та регіональними посадовими особами безпеки. Без централізованого органу зусилля РФ у протистоянні ЗСУ мають хаотичний та неефективний характер. Зараз російську відповідь на вторгнення одночасно намагаються очолити Міністерство внутрішніх справ, ФСБ і Міністерство оборони Росії.

"Росія ще організовує свою реакцію на це вторгнення України. Була досить повільна і розрізнена реакція на це. Частково це тому, що не зовсім зрозуміло, хто головний", – сказав генерал Крістофер Каволі, командувач Організації Північноатлантичного договору.

Курська операція - реакція РФ

Реакція російського керівництва на вторгнення ЗСУ нагадує перші години повстання Євгена Пригожина і "Вагнера".

За словами російських військових кореспондентів, за кілька днів до Курської операції командування Лапіна надсилало до Москви звіти з попередженням про те, що українські сили нарощують свою чисельність на лінії фронту. Але, оскільки подібні маневри раніше використовувались для створення загрози та важіль впливу, Москва відкинула ці застереження.

"У Москві просто не думали, що такий сценарій може статися", — сказав Конрад Музика, директор польської компанії Rochan Consulting.

За оцінкою WSJ, оборонне планування було майже таким же катастрофічним, як і сам початок вторгнення Росії, коли Кремль відправив в Україну колони бронетехніки у парадному строю, зробивши їх легкою мішенню для безпілотників та протитанкової зброї.

Однак, це не перший випадок, коли під командуванням Лапіна поєдналися погане планування та брак людей. На початку вересня 2022 року ЗСУ здійснили раптову атаку на північному сході України. Лінія наступу Росії розвалилася, і Україні вдалося повернути багато територій на північному сході.

"Я б понизив Лапіна до рядового, позбавив його нагород і відправив би на передову з автоматом", - заявляв тоді лідер Чечні Рамзан Кадиров.

Хоча російські мілблогери називали критику несправедливою, оскільки Лапіна лише нещодавно перемістили в цей район, незабаром його звільнили з посади. Однак згодом його призначили заступником командувача збройними силами РФ в Україні.

Курська операція - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ вже взяли під контроль вже понад 90 населених пунктів країни-агресорки - понад 1250 квадратних кілометрів території.

ЗМІ пишуть, що Володимир Путін наказав своїм військам звільнити Курську область до 1 жовтня.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що через певний час вплив Курської операції має позначитися на всій лінії фронту.

"Можливо, це буде не завтра, а через місяць, тому що це дії, які орієнтовані на осінній період. А події на Курщині формуватимуть інший порядок денний на полі бою. Однак зазначу, що існують і переваги, і ризики цієї операції", - підсумував експерт.

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