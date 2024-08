Різні контингенти, які Росія зібрала в Курську, не мали досвіду спільної роботи та часу та навчання.

З моменту початку Курської операції ЗСУ пройшло вже майже два тижні, а росіяни все ще не змогли зібрати угруповання, необхідне для відбиття атаки.

Як пише Financial Times, натомість Кремль об’єднав підрозділи з усієї країни та з менш активних частин фронту, одночасно розгортаючи молодих призовників

"Люди в жаху. Ми завалені проханнями і ледве встигаємо... Це почалося в деяких регіонах, але зараз зрозуміло, що призовників мобілізують з усієї Росії", – розповів Іван Чувілаєв, представник російської громадської організації "Go by the Forest", яка допомагає громадянам уникнути призову.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Масікот зазначає, що першими для зупинки просування ЗСУ були відправлені прикордонні війська ФСБ, "Ахмат" Кадирова та місцеві сухопутні підрозділи, виведені з Московського або Ленінградського військових округів. Однак тепер Кремль залучає додаткові сили, частина з яких - строковики.

Крістофер Каволі, верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, цього тижня описав військову відповідь Росії на вторгнення на Курськ як "повільну та розпорошену". На його думку, це пов'язано зі складною командною структурою в регіоні, де умовно відповідає ФСБ.

Згідно з даними військових аналітиків і російських мілблогерів, Кремль, ймовірно, перекинув кілька батальйонів, які були у Харківській, Луганській та Запорізькій областях України, до Курська. У Міноборони Литви розповіли, що росіяни також передислокували військових зі Калінінградської області. Однак окупаційні сили на Донеччині залишились недоторканими й продовжують просуватися і захоплювати українську територію.

Незважаючи на успіхи України у Курській області РФ, російський правитель Володимир Путін, схоже, не збирається перекидати більш значні ресурси зі східного фронту, що залишає йому небагато варіантів.

"Путін сподівається стримати просування України переважно силами строкової служби. Але чи зможуть вони відкинути українські війська? Сумніваюся", – сказав російський військовий аналітик Юрій Федоров.

При цьому різні контингенти, які Росія зібрала в Курську, не мали досвіду спільної роботи та часу та навчання, додав Федоров. Війська РФ намагаються зупинити переважаючі сили ЗСУ, закидуючи їх КАБами.

"Росії, очевидно, непросто закрити прогалину в Курську. У другій половині 2023 року вони вже передислокували особовий склад з інших родів військ [в Україну]. Присилали людей з флоту, з космодрому Плесецьк і так далі", — сказав Павло Лузін, позаштатний старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики.

На його думку, ймовірно, єдиним значним резервом, який доступний Кремлю, є 300 тисяч строковиків. Путін неодноразово заявляв, що призовників у зону бойових дій не відправляють. Згідно з законодавством РФ, це дозволяється лише після чотирьох місяців служби, коли ті отримають спеціальні навички, однак закон можна й порушити.

"Призовників змушують підписувати контракти, а документи підробляють, щоб виглядало, ніби вони служать давно. Ми точно знаємо, що з однієї військової частини в Ленінградській області в Курську перекинули 250 осіб. Ми отримали запити щодо військовозобов’язаних щонайменше з 10 частин, тож можна сказати, що переміщено близько 1000 осіб", – каже Чувілаєв.

Професор-дослідник Інституту дослідження миру в Осло Павел Баєв заявив, що "очевидним рішенням" для Росії є виведення військ зі своїх плацдармів у Харківській області України. Однак це може стати ударом для генерал-полковника Олександра Лапіна, якого вже критикували за слабку оборону Курська.

Бої у Курській області

Як пише Reuters, Росія до останнього намагалася ігнорувати вторгнення ЗСУ в Курську область. На думку аналітиків, з огляду на відступ ЗСУ на сході, російське командування було впевнене, що Україна не піде на ризик вторгнення.

Кремль намагається применшити загрозу від безпрецедентного українського вторгнення в Курську область, подаючи його як локальну форс-мажорну проблему на кшталт природного лиха, пише Bloomberg.

The New York Times зазначає, що Київ прагне закріпити територіальні надбання в Курській області РФ.

