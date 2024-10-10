У росіян у Курській області великі проблеми з організацією і логістикою.

Росія навряд чи зможе відбити Курську область найближчим часом через погану організацію і проблеми з логістикою, пише видання Politico.

Так, раніше висловлювалися побоювання, що тисячі військовослужбовців, яких Україна перекинула в Курську область Росії, призвели до нестачі в інших областях. Однак аналітики вважають, що Україна зможе зберігати за собою російські території протягом принаймні кількох місяців, перш ніж росіяни зможуть повністю організувати дії у відповідь.

Як розповів виданню військовий чиновник, українцям вдається поповнювати запаси своїх військ на російській території, в той час як росіяни, через погану координацію і планування, "мають значні проблеми з логістикою в плані передислокації військ і організації" для переходу в наступ.

Відео дня

"Поки нічого не вказує на те, що вони готові зробити серйозну спробу повернути Курську область, і я не думаю, що вони зможуть зробити це найближчим часом", - зазначив він.

Курська операція - новини

Як писав Bloomberg, Україна зможе утримувати захоплені території в Курській області Росії протягом кількох місяців або навіть довше. Російські війська проводять лише обмежені контратаки, зосереджуючись переважно на операціях на сході України.

Раніше німецький генерал Крістіан Фройдінг заявляв, що спроба України послабити російський тиск на Покровському напрямку через операцію частини Курської області не спрацювала - Росія не зняла війська зі сходу. Водночас він не вважає Курську операцію "жестом відчаю" і на його думку, вона все ще може створити можливості, наприклад, стати "розмінною монетою" під час можливих мирних переговорів.

Вас також можуть зацікавити новини: