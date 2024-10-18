Він наголошує, що успіх України на території ворога показав неправдивість наратив Росії про її перемогу.

Курська операція поставила під величезний сумнів наративи Росії, що вона вже перемагає у війні, та посилила позиції України у світі. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю українським ЗМІ.

Він наголосив, що Росія носилася з трендом про свою перемогу, але Курська операція перекреслила всю цю інформаційну політику держави-агресора. "Курська операція зупинила цю хвилю, знову пішла недовіра до інформації, яку розповсюджувала Росія", - сказав президент України.

Зеленський наголосив, що Курська операція принесла результат, і "Україна знову в топі".

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"В Україну знову вірять, знову поставлено під сумнів наративи Росії, що ми програємо війну", - наголосив президент України.

За його словами, план перемоги, який пропонує Україна. спрямований на те, щоб посилити нашу державу і примусити Росію сісти за стіл перемовин з усіма партнерами або деякими представниками на саміті миру.

"Бо якщо розділена Європа і світ розділений і слабкий, то так просто Росія не буде ні про що домовлятися. Бо вона хоче домовлятися ультиматумами. Нічого не змінилося в цій системі координат. Тому план перемоги важливий і для цього", - зазначив президент України.

Курська операція - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що Курська операція була відповіддю на російські плани зі створення буферної зони на українській території. До її проведення призвів брак далекобійної зброї у Сил оборони.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що вторгнення в Курську область зірвало заплановану атаку росіян на Сумську область і "зменшило загрозу" нападу окупантів на північ України. За словами Сирського, головними цілями операції було перешкодити загарбникам використовувати Курську область в якості базу для підготовки наступальних операцій в Україні, відволікти окупантів з інших районів України, створити "зону безпеки", захопити російських військовополонених і підняти український моральний дух.

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