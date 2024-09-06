Вторгнення у Курську область дозволяє ЗСУ кинути виклик російському контролю над загальновійськовою ініціативою в Україні.

Курська операція ЗСУ вплинула на весь театр воєнних дій і буде визначати наступальні й оборонні можливості окупаційної армії навіть після завершення штурмів Покровська.

Про це повідомляє ISW, посилаючись на інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. У ньому генерал зазначи, що вторгнення в Курську область зірвала заплановану атаку росіян на Сумську область і "зменшило загрозу" нападу окупантів на північ України.

За словами Сирського, головними цілями операції було перешкодити загарбникам використовувати Курську область в якості базу для підготовки наступальних операцій в Україні, відволікти окупантів з інших районів України, створити "зону безпеки", захопити російських військовополонених і підняти український моральний дух.

Відео дня

Генерал розповів, що загарбники перекинули до Курської області "десятки тисяч" військових, які раніше призначалися для посилення наступальних операцій в Україні. Йдеться про невеликі підрозділи кількох елітних російських повітряно-десантних частин.

Які підрозділи росіяни перекинули на Курщину

За даними Інституту вивчення війни, росіяни перекинули в зону проведення операції ЗСУ частини 56-го повітряно-десантного полку (7-ї дивізії повітряно-десантних військ), а також 11-ї та 83-ї бригад повітряно-десантних військ.

"Російське військове командування значною мірою покладається на військовослужбовців строкової служби, регулярні та нерегулярні війська, перекинуті з менш пріоритетних секторів України, таких як північ Харківської області, для проведення оборонних операцій у Курській області", - додають експерти.

На їхню думку, цих сил навряд вистачить для витіснення ЗСУ з Курщини, якщо українські війська вирішать обороняти взяті під контроль населені пункти.

Також російське військове командування, ймовірно, в середині серпня 2024 року передислокувало з напрямку Покровська щонайменше роту 15-ї мотострілецької бригади (Друга загальновійськова армія, Центральний військовий округ).

"Передислокація елементів Центрального військового округу, яка, за повідомленнями, має завдання завершити захоплення Покровська, свідчить про те, що російське військове командування не змогло повністю ізолювати свої пріоритетні наступальні операції від впливу українського вторгнення, незважаючи на твердження російського диктатора Володимира Путіна", - вказується у звіті аналітиків.

Контроль РФ над ініціативою

За словами експертів ISW, вторгнення у Курську область дозволяє ЗСУ кинути виклик російському контролю над загальновійськовою ініціативою в Україні.

Як вважають в Інституті вивчення війни, РФ володіє загальновійськовою ініціативою в Україні щонайменше з листопада 2023 року. Це дозволило її командуванню визначати місце, час, масштаб і вимоги до бойових дій в Україні на власний розсуд, і змусило ЗСУ витрачати людські та матеріальні ресурси на швидкі оборонні операції.

"Суттєва додаткова передислокація російських військ з лінії фронту в Україні, скоріш за все, буде необхідна для того, щоб дозволити Росії відновити контроль над своєю територією в Курській області. За даними представників розвідки США, це суттєво вплине на наступальні операції росіян та їхню здатність готуватися до майбутніх операцій", - підсумовується у звіті ISW.

Курська операція - останні новини

Президент Володимир Зеленський днями заявив, що Курська операція була відповіддю на російські плани зі створення буферної зони на українській території. До її проведення призвів брак далекобійної зброї у Сил оборони.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна "багато" досягла у своєму наступі на Курському напрямку на території Росії.

Водночас The Telegraph вважає, що Курська операція не змогла змінити хід подій на полі бою.

Військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий зазначає, що наразі російська пропаганда всіляко намагається замовчувати ситуацію в Курській області: або взагалі ніяк не згадувати, або подавати це, як якийсь дрібний прикордонний інцидент. У противагу йому є "величний потужний наступ на Покровськ".

"Навіть захід на Курщину цей наступ не зупинив, і тому треба домовлятися, заморожувати конфлікт. Це стратегічний розрахунок, дуже ризикований, оскільки, якщо ми на це не поведемося, їм кінець. Після того, як видихнеться їхній наступ на Донбасі, а ресурсів у них залишилося не так багато, то після цього маятник піде в протилежний бік, і в них все почне сипатися. Вони йдуть на ризик з розрахунком, що встигнуть, що ми зламаємося першими і що після Покровська ми будемо домовлятися про заморозку", - пояснив Дикий.

Вас також можуть зацікавити новини: