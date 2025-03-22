Багато солдатів під час відступу втратили ноги, наступаючи на міни.

Семимісячне українське вторгнення України в Курську область підійшло до кінця. Уже в лютому Росія перекрила шляхи постачання з території України за допомогою вибухових безпілотників. Стало практично неможливо ротувати війська. Транспортні засоби, які намагалися доставити боєприпаси і продовольство, були перехоплені, залишивши українські запаси настільки низькими, що деякі солдати розтоплювали сніг, щоб добути питну воду, пише The Wall Street Journal.

"Ми більше не могли триматися", - розповів виданню старший сержант мінометного підрозділу, відомий під позивним Месник.

За його словами, коли його мінометний розрахунок відступав назад в Україну, їм довелося залишити американський комплекс M120, оскільки він був занадто важким для перенесення. Тому вони знищили його і замінували перед відходом. Російські солдати були так близько, що вони могли чути їх по радіо, сказав боєць.

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Як розповів український старший сержант Зенон Дашак, ситуація вже була критичною, коли його загін почув, що російські війська прорвали українські лінії, пробравшись через газову трубу 8 березня. Українська армія заявила, що запобігла спробі, але Дашак та інші солдати сказали, що це викликало паніку. Деякі польові командири наказали своїм людям відступити до отримання наказу від старших офіцерів.

"Якби я цього не зробив, хлопці, найімовірніше, стали б військовополоненими - або чимось гіршим", - сказав командир взводу сержант Сергій Савчук.

"Рухатися, щоб вижити"

Дашак розповів, що відступаючи, вони дотримувалися прикриття з лісосмуг. Коли вони стикалися з іншими групами українських солдатів, то обережно обирали інший маршрут, щоб не привертати уваги.

Одного разу зустрінутий український солдат попередив їх, що група росіян перебуває не більше ніж за 500 метрів. Щоб уникнути їх, їм довелося б вийти з укриття і пройти відкритими полями на очах у російських розвідувальних безпілотників. Поки вони просувалися, удар припав на місце, де вони зупинилися на відпочинок кількома хвилинами раніше.

"Нам довелося продовжувати рухатися, щоб вижити", - розповів Дашак.

При цьому пересуватися вдень було складно, але вночі було ще гірше. У темряві неможливо було помітити безпілотники над головою - або міни під ногами. А безпілотники, оснащені тепловізійними камерами, все одно могли б їх побачити, пише WSJ:

"Головна дорога до кордону була всіяна тліючими трупами українських солдатів і пошкодженою технікою з мертвими військовослужбовцями всередині, сказав Дашак".

Військовий медик, який перебуває недалеко від кордону, сказав, що багато солдатів було госпіталізовано з пораненнями в ноги після того, як наступали на пелюсткові міни. "Небо повне FPV-безпілотників , так що ви не звертаєте уваги на те, що у вас під ногами", - сказав медик. "Більшість втрачає ноги".

Як зазначає Дашак, вторгненням у Курську область Україна завадила Росії увійти в інші регіони і завдала противнику важких втрат. Але затримка виведення військ коштувала життів і обладнання.

"Це була б досить успішна операція, якби вона закінчилася хоча б місяць тому", - сказав він.

Курська операція - новини

Як писав УНІАН, на початку березня Сили оборони залишили більшу частину Курського плацдарму і перемістилися на підготовлені позиції на захід від Суджі. На думку військового оглядача Олександра Коваленка, відступати далі ЗСУ не будуть, а спробують утримати цю буферну зону.

При цьому, як пише Forbes, за час боїв у Курській області втрати техніки ЗСУ були майже такими ж, як і втрати російської армії. За цим показником битва помітно відрізняється від інших боїв російсько-української війни.

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