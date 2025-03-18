Один з офіцерів української розвідки вважає, що Трамп намагався зробити Україну більш поступливою.

ЗСУ на Курському плацдармі опинилися в пастці, оскільки за підтримки північнокорейських військ росіяни затягнули зашморг із флангів українців і відрізали шляхи постачання.

Як пише видання The Economist, залишається незрозумілим, як росіянам це вдалося, і яку роль зіграло рішення президента США Дональда Трампа зупинити надання розвідданих ЗСУ. Деякі офіцери української розвідки стверджують, що вони були приголомшені. "Американці брешуть, якщо кажуть, що у нас було все необхідне для оборони", - сказав один із них.

Для українських військових в окопах американський тиск збігся з хвилями російського терору з неба: безпілотники, бомбардувальники, бомби, що планують. "Багато молодших офіцерів вирішили тікати, з обладнанням або без нього, деякі відступили на 15 км пішки. Неясно, чи був у всіх наказ зробити це, але їхні рішення, ймовірно, зробили відхід менш руйнівним", - зазначило видання.

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Журналісти написали, що часткове виведення військ із Суджі та інших населених пунктів Курської області стало ударом по військовому керівництву України. "Але це не повна катастрофа, про яку заявляє російська пропаганда, яку Дональд Трамп нез'ясовним чином вирішив посилити в пості в соцмережах, заявивши, що "тисячі українських солдатів" були "повністю оточені"", - написало видання.

"Трамп, схоже, отримує інформацію з російських Instagram-роликів", - припустив один український військовий командир.

Журналісти підкреслили, що цього ніколи не було. Були серйозні втрати; виведення військ було хаотичним, і росіяни захопили десятки полонених. Але, як зазначило видання, українці відступили відносно неушкодженими, і значні сили все ще залишаються на відстані до 10 км всередині РФ, зайнявши більш захищені позиції на височинах. І наразі немає жодних ознак того, що ЗСУ мають намір покинути територію, яку утримують.

Видання констатувало, що Україна непогано підготувалася до російської загрози, зміцнивши кордон кількома новими лініями оборони і траншеями. "Тим не менш, російські розвідувальні групи чисельністю до 30 осіб вже були помічені в деяких прикордонних українських селах. У Сумах обстановка напружена. Військова влада встановила контрольно-пропускні пункти, які блокують в'їзд немісцевим жителям, навіть акредитованим журналістам. Солдатам наказано не спілкуватися з пресою", - написало видання.

Високопоставлене джерело в українській розвідці сказало, що російська атака збіглася в часі зі спробами Трампа домогтися припинення вогню. "Росіяни не погодяться на припинення вогню, поки ми перебуваємо на їхній землі. Вони не хочуть, щоб у нас був цей козир, коли припиняться бойові дії", - висловив думку український розвідник.

Один з офіцерів розвідки вважає, що Трамп намагався зробити Україну більш поступливою, позбавивши її можливих важелів, які вона могла б використовувати для майбутніх територіальних обмінів. Джерело в уряді додало, що, на його думку, це був збіг. "Очевидно, що Трамп нас терпіти не може і що за сім тижнів ми перетворилися з союзників на клієнтів з багато в чому уявними боргами", - сказав він.

"Занадто довго Росію розглядали через калейдоскоп фейків... нібито друга найкраща армія у світі, ядерна наддержава. Ми показали, що король гол", - прокоментувало курську операцію джерело в Генштабі України. За словами джерела, оскільки Україна вступає в найневизначеніший період від початку війни, армія розуміє, що у неї немає іншого вибору, окрім як окопатися.

"Можливо, і Трамп врешті-решт зрозуміє, що Путін не той, за кого себе видає. Нам потрібно, щоб один імператор побачив важливу правду про іншого. Але нам потрібно, щоб це сталося швидко", - констатувало джерело.

Ситуація на Курщині

Днями ЗСУ відступили у Курській області. При цьому операція Сил оборони України стала успішною в усіх сенсах, бо співвідношення українських і російських втрат склало 1 до 10 на користь України, сказав екскомандир роти батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Він зазначив, що з військової точки зору, увесь час було дуже вигідне для України співвідношення втрат.

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