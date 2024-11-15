Віртуальний 'командир': на Курщині росіяни здаються в полон через 'ВКонтакте' (відео)

Один з росіян на відео висловив вдячність українцям, що зберегли його життя.

Російські військовослужбовці здаються у полон через соціальну мережу "ВКонтакте", повідомляє 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада.

Зазначається, що військова контррозвідка Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями 95 бригади ДШВ запустили акаунт "віртуального командира" в популярній російській соціальній мережі "ВКонтакте".

Завдяки цьому акаунту вдалося поповнити обмінний фонд. Військові 810 бригади морської піхоти РФ залюбки здаються в полон через цю соціальну мережу.

У короткому відео видно, що десантники та контррозвідники створили фейковий акаунт "офіцера" 810 бригади російських морпіхів. З нього вели спілкування з російськими військовослужбовцями, пропонуючи координати для здачі у полон. Один з росіян на відео розповів, що дуже вдячний українцям, що зберегли його життя.

"Я ще молодий. Я так подумав, що ще не готовий помирати. Вночі я пішов по координатах, зустрів ЗСУ та хлопців з військової контррозвідки. Дякую, що залишили мене живим", - заявив росіянин.

Ситуація в Курській області

РФ хоче витіснити Сили оборони України з території Курської області до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа 20 січня 2025 року. Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що поки що росіянам це не вдається.

Раніше у Держдепі США підтвердили, що військові з КНДР вже беруть участь у боях на Курщині.

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