10 одиниць техніки знищили воїни бригади, ще 20 було скеровано у зону відповідальності інших підрозділів, які вдало відпрацювали по броні окупантів.

Росія намагається будь-що повернути втрачені території Курської області. Впродовж останніх днів окупанти ведуть масовані штурми із застосуванням великої кількості бронетехніки.

Як пише Forbes, один з таких штурмів відбила українська 47-ма механізована бригада, оснащена американськими бронемашинами M-2 "Бредлі" та танками M-1 "Абрамс". Воїни бригади вели важкий бій на лівому фланзі Курського виступу, відбиваючи масований російський наступ.

Користуючись політичною нестабільністю в США, а також передчуваючи можливі зміни у відносинах між Вашингтоном та Києвом, Росія активізувала свої дії в Курській області. Кремль підсилив 51-й повітряно-десантний полк та 810-ту бригаду морської піхоти, задіявши також тисячі північнокорейських військових, і кинув їх на українські позиції.

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47-ма механізована бригада, реорганізована і тепер зосереджена на одному фронті, опинилася під ударом російських сил у Курській області. У вівторок 30 російських бронемашин атакували позиції бригади п'ятьма хвилями. Українці відповіли мінами, безпілотниками та ракетами "Стугна-П", знищивши десять одиниць техніки, а решту російських сил перенаправили в зони контролю сусідніх українських підрозділів, зокрема 17-ї важкої механізованої бригади, яка знищила ще 20 машин.

Попри рекордні втрати, зокрема близько 2000 загиблих і поранених за один день, російські війська продовжують наступати. Правитель Росії Володимир Путін поставив завдання повернути контроль над Курськом до 1 жовтня, але цей термін провалено. Тепер, очевидно, новий крайній термін - це січнева інавгурація Дональда Трампа.

Трамп, ще будучи кандидатом, заявляв, що зможе зупинити війну в Україні за 24 години після обрання, однак поки цього не зробив. У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським він запропонував тимчасове перемир'я, що передбачало б замороження лінії фронту.

Цей план, який не передбачає механізмів для виконання, фактично залишив би Росії 25 000 квадратних миль української території в обмін на 250 квадратних миль у Курській області, які Україна зможе зберегти лише за умови їх утримання до можливого перемир'я. Путін, однак, готовий заплатити сотнями або навіть тисячами життів російських солдатів, аби не допустити цього.

Командування 47-ї механізованої бригади усвідомлює, що зараз не час для локальних рейдів чи відволікання сил. Якщо раніше лише росіяни були повністю зосереджені на Курській області, то тепер і українські війська готові до вирішального бою в цьому регіоні.

Курська область - новини

Як писав УНІАН, російська армія почала активні штурмові дії на Курському напрямку з метою прорвати оборону ЗСУ. Утім, "м'ясні штурми" свідчать радше про непідготовленість росіян, які зазнають великих втрат у цих атаках.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія перекинула в Курську область десятки тисяч окупантів із найкращих частин.

Водночас аналітик видання BILD Юліан Репке повідомив, що контрнаступ Росії перетворився на катастрофу для російського диктатора Володимира Путіна та його генералів. Ворог зазнає великих втрат.

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