Бойові втрати ворога в особовому складі - фактично рота: 45 росіян знищено, 53 - трьохсоті.

47 окрема механізована бригада "Маґура" відбила масований штурм росіян в Курській області разом із суміжними підрозділами Сил оборони.

Як зазначили у пресслужбі бригади, ворог задіяв величезну кількість техніки та особового складу. Першими в російських колонах йшли танки з тралами, щоб розмінувати проходи.

Атаки здійснювалися накатами в 6 хвиль. У бригаді зазначили, що ворог також намався прориватися танками, БМП, БТРами і навіть багі - загалом було застосовано близько 50 одиниць техніки.

"Та всі підрозділи 47 бригади "Маґура" діяли, як один механізм, - і дали ворогу по зубах. Танки, БМП-2, БМД, БТР, багі та "Ланцет" - наші воїни із суміжниками спалили ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. А бойові втрати ворога в особовому складі - фактично рота: 45 росіян знищено, 53 - трьохсоті", - зазначили у "Маґурі".

Події на Курщині - останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські війська планомірно полюють на російську 810-ю морську піхотну бригаду в Курській області. За даними Генштабу ЗСУ, у вівторок унаслідок "високоточного" нальоту постраждав штаб 810-ї морської піхотної бригади в Білій, це вже другий удар по штабах бригади за два тижні.

Як пише аналітик Forbes Девід Акс, незрозуміло, які боєприпаси використовували українці, але Біла розташована лише за 20 миль на схід від Суджі - тож варіантів багато, оскільки Україна має цілий набір зброї глибокого удару, від західних ракет і до важких ударних безпілотників.

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