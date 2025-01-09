Заступник постійного представника США Дороті Камілла Ши, зазначила, що Північна Корея отримує величезну вигоду від участі у війні.

Північна Корея, відправляючи солдатів на війну проти України, набуває бойового досвіду, який може допомогти в разі війни Пхеньяну з сусідніми країнами.

З таким попередженням на засіданні Радбезу ООН виступила заступник постійного представника США Дороті Камілла Ши, пише Reuters.

"КНДР отримує велику вигоду від поставок російської військової техніки, технологій і досвіду, що робить її більш здатною до ведення війни проти сусідів", - заявила Ши під час обговорення в Радбезі останнього випробування КНДР гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності.

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Вона припустила, що КНДР, імовірно, буде прагнути використати це для просування продажів зброї і контрактів на військову підготовку по всьому світу.

Північнокорейські солдати на війні проти України

7 січня стало відомо, що військове командування РФ уперше задіяло на території Курської області змішані групи, які складаються з російських і корейських штурмовиків. Як розповів лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс", завдяки цьому останніми днями російські війська мають просування на півночі Курського виступу. Крім того, у солдатів КНДР уже є зв'язок - раніше їм не видавали рації.

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