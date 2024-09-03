Сили оборони України знищили, зокрема, ще 45 російських танків.

Триває війна в Україні, і за минулу добу противник втратив 1360 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. При цьому зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України загальні бойові втрати орієнтовно склали близько 618960 осіб.

Також було знищено багато ворожої техніки і озброєння:

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танків – 8611 (+10 за минулу добу);

бойових броньованих машин – 16821 (+35);

артилерійських систем – 17664 (+18);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14573 (+36);

крилатих ракет – 2578 (+21);

автомобільної техніки та автоцистерн – 23972 (+47);

спеціальної техніки – 3003 (+9).

Крім того, з 24 лютого 2022 року знищено 28 кораблів /катерів, один підводний човен, 1177 РСЗВ, 940 засобів ППО, 368 літаків, 328 гелікоптерів.

Також Повітряні сили повідомили, що у ніч на 3 вересня 2024 року ворог завдав удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Курської області РФ та 35-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 (райони пусків – Курська обл., мис Чауда – Крим).

В результаті протиповітряного бою збито 27 ударних БПЛА Shahed-131/136, шість – локаційно втрачені. Зазначають, що інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. Також повідомили, що ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської області та окупованої Донеччини.

За інформацією Повітряних сил, протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Важливі новини України про війну

Як повідомляв УНІАН, Покровський напрямок на фронті залишається одним з найгарячіших, там тривають постійні бої.

За даними Інституту вивчення війни, біля одного з населених пунктів у Донецькій області українські воїни змогли відновити позиції. Йдеться про відновлення позицій на південному заході Новогродівки (південно-східніше Покровська).

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