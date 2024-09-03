Біля одного з населених пунктів у Донецькій області українські воїни змогли відновити позиції, повідомили в Інституті вивчення війни.

Триває війна в Україні, і захисники нашої країни мають успіхи під містом Покровськ Донецької області.

Кадри з геолокацією, які були опубліковані в понеділок, 2 вересня, свідчать про те, що українські воїни "відновили позиції на південному заході Новогродівки (південно-східніше Покровська)", повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на південний схід від Покровська на тлі тактичних успіхів Росії в цьому районі, що тривають", - зазначили аналітики.

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За відомостями Генерального штабу Збройних сил України, на Покровському напрямку російські окупанти концентрували атаки біля Новогродівки.

Важливі новини України про війну - що вже повідомлялося

Російські загарбники вже тривалий час намагаються наступати на частини Донбасу, зокрема, проявляють підвищену активність у напрямку Покровська і зазнають величезних втрат. Загальні втрати РФ станом на 2 серпня 2024 року в нашій країні становлять приблизно 580 тис. 590 противників.

На думку льотчика-інструктора і полковника ЗСУ в запасі Романа Свитана, на фронті у ворогів головне завдання - не захоплення Покровська. Експерт додав, що це місто більше необхідне противнику як механізм виконання основного завдання, - витіснення нашого гарнізону з Вугледара, оскільки вугледарський виступ для окупантів - "як кістка в горлі".

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