Всі деталі обіцяють повідомити пізніше.

Бійці Легіону "Свобода Росії" заявили, що зайшли на територію Бєлгородської області.

В офіційному Telergam-каналі військових вказується, що прямо зараз їх групи працюють на території Бєлгородської області. Відзначається, що серед легіонерів поранених і загиблих немає. "Казки про мінні поля залиште Конашенкову. Продовжуємо зачистку нашого будинку від путінської скверни. Йде бій, всі деталі після", - йдеться в повідомленні.

Близько 10:40 в Оперативному штабі Бєлгородської області заявили, що російські прикордонники та інші силовики "вступили в бій на лінії розмежування".

Відео дня

"У кількох джерелах поширюється інформація, що в районі населених пунктів Старосілля та Теребрено було здійснено Захід ДРГ. Ніякого заходу не було", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що жителів села Старосілля відселили ще минулої осені, зараз там ніхто не живе.

Вас також можуть зацікавити новини: