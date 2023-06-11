Боєць з позивним Цезар зазначив, що їх підтримує широкий партизанський рух всередині Росії.

Повалити режим російського диктатора Володимира Путіна можна тільки силою. Від повного звільнення території Російської Федерації нікуди не дітися.

"Ми бачимо, що путінські силовики - це Колос на глиняних ногах. Опір не організовано. Окремі акти героїзму солдатів не можуть виправдати дурість офіцерів і неготовність цієї структури до війни. Тобто, в принципі, завдай ми удар великими силами з більш рішучими цілями, Бєлгород був би наш", - розповів представник добровольчого Легіону "Свобода Росії" з позивним Цезар в інтерв'ю Еспресо.

При цьому він вказав, що Легіон нарощує свою боєздатність, в той час як ефективність російської армії знижується.

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"Ми ростемо якісно, ми ростемо чисельно, ми отримуємо бойовий досвід. Ми бачимо, що все більше людей нас підтримують. До нас переходять місцеві жителі. Нас підтримує широкий партизанський рух всередині Росії. Ви бачите це по величезній кількості диверсій проти військових і військової інфраструктури. І тільки питання часу, коли ці два графіка зійдуться. Падаючий графік російської армії та інших путінських посібників і зростаючий графік боєздатності Легіону", - пояснив представник Легіону "Свобода Росії".

За словами бійця, звільнити Росію від режиму Путіна можна тільки силою

"Це операція, яка буде природно супроводжуватися військовими діями. Тут без цього нікуди не дітися. Це як рак четвертої стадії, який таблетками не можна вилікувати. Треба брати пухлина і вирізати її. Тут, на жаль, інакше не вийде", - підсумував Цезар.

Легіон "Свобода Росії" і РДК - головні новини

Легіон "Свобода Росії" спільно з "Російським добровольчим корпусом" провели ряд рейдои на територію Російської Федерації - в село Нова Таволжанка і місто Шебекіно Бєлгородської області.

Крім того, представник легіону "Свобода Росії" з позивним Цезар повідомив, що російські добровольці вважають справою честі звільнити український Крим.

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