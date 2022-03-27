Туди співак та волонтер поїхав у неділю.

Артист і громадський діяч Святослав Вакарчук, який з перших днів після вторгнення РФ в Україну, доєднався до лав тероборони і розпочав допомагати армії, приїхав на Харківщину. Там він зустрівся із пораненими бійцями у військовому шпиталі та із харківськими рятувальниками.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Дякуємо за підтримку та допомогу навіть у таких "гарячих точках". Як заспівав сьогодні Святослав у Харкові: "Продовжуємо іти"", - написав Синєгубов у своєму Telegram-акаунті.

Нагадаємо, Вакарчук назвав три головні способи, як зупинити "фюрера" Путіна. Серед основних способів артист виділив військовий, економічний і духовний.

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