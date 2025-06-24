FT про літній наступ Росії: Окупанти зробили ставку на дрони, щоб прорвати оборону ЗСУ

Загарбники намагаються тиснути оптоволоконними дронами, які не вразливі до засобів РЕБ.

Росія активізувала літній наступ в Україні, зробивши ставки на нові технології, прориви і плани щодо оточення Сил оборони, пише Financial Times.

Широкомасштабне просування з півночі та сходу

З травня Росія демонструє найбільші територіальні здобутки в Україні з листопада 2024 року. Основні успіхи зафіксовано в Сумській області, де було захоплено близько 200 км² території. Крім того, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські сили досягли кордону Дніпропетровської області.

Ключовим напрямом стало просування в районі Костянтинівки на Донеччині. Російські війська атакують місто з трьох боків, просунулись на 10 км до західного флангу, скоротивши відстань до міста до 12 км. Це створило загрозу оточення та відрізання Костянтинівки від Покровська.

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Новий тип дронів, проти яких не діє РЕБ

Одним із головних факторів просування стали ударні дрони з оптоволоконним керуванням. Вони не реагують на українські засоби радіоелектронної боротьби, бо не передають сигнал через радіохвилі. Як розповів український командир підрозділу безпілотників:

"На даний момент вам пощастило, якщо ви проїжджаєте п'ять кілометрів від лінії фронту, а ваш автомобіль все ще працює. Ось так вони працюють, все інше зараз є винятком".

Ці дрони глибоко вражають логістичні цілі на 30–40 км вглиб території України. Вони атакували українські вантажівки, знищили склади на дорозі між Краматорськом і Добропіллям. Командири на фронті, зокрема біля Сіверська, заборонили будь-який денний рух транспорту, дозволяючи його лише "у сірий час доби та в темряві".

Критична ситуація у прифронтових містах

Костянтинівка стала однією з головних гарячих точок. Із довоєнного населення у 65 000 залишилося лише 8000 людей. Люди масово тікають, "Нова Пошта" закрила останнє відділення, магазини переїжджають у підвали.

Роман Бугайов, волонтер "Схід SOS" зазначив, що місто більше "не придатне для життя".

Організація розглядає можливість переїзду з Краматорська, який досі вважався відносно безпечним тилом, але тепер також потрапляє під приціл дронів і артилерії.

Перспективи та стратегічна невизначеність

За словами аналітика Робa Лі, результат кампанії може вплинути на перспективи миру:

"Багато що залежить від того, що станеться цього літа. Якщо Росії буде важко просуватися вперед, переговори можуть мати більше шансів восени чи взимку... але може статися протилежне".

Еміль Кастехельмі з Black Bird Group додає, що прориву лінії фронту найближчим часом не буде, але темпи просування Росії можуть зрости.

"Дбайливе управління резервами є ключовим фактором для України цього літа, куди їх розподілити та як ними керувати, щоб кризи, що виникають, не перетворилися на катастрофи", - додав він.

Літній наступ Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, літній наступ росіян зараз на піку, але плани російського диктатора Володимира Путіна з просуванням в Україні не виконуються. Таку думку висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України витісняють російських загарбників із Сумської області.

Пізніше він розповів про ситуацію на Дніпропетровщині та Сумщині. За його словами, наразі просування російського угруповання на Дніпропетровську область немає. Проте, підкреслив він, для росіян важливо створити інформаційну хвилю "як і в Сумах, що вони, мовляв, наближаються до Сум".

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