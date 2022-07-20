Також оцінюється можливість відправки до 10 інструкторів до Великої Британії, яка проводить навчання для українських солдатів.

Найближчим часом Литва надасть Україні додаткову військову підтримку – бронетранспортери M113 і M577, а також боєприпаси, необхідні для підготовки резерву.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, під час засідання Координаційної групи НАТО з підтримки України.

Також оцінюється можливість відправки до 10 інструкторів до Великої Британії, яка має намір протягом наступних трьох місяців провести базову 3-тижневу військову підготовку для 10 000 українських солдатів.

Військова допомога від Литви

Зазначається, що загалом військова підтримка Литви Україні наразі становить близько 123 мільйонів євро.

Вона включає системи протиповітряної оборони Stinger, протитанкову зброю, бронежилети та шоломи, 120-мм міномети, стрілецьку зброю, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, протидрони, радари спостереження, бронетранспортери M113, вантажівки, позашляховики. Також – безпілотник Bayraktar TB2 з боєприпасами, який придбали за кошти, зібрані громадянами.

Як повідомляв УНІАН, Україна незабаром отримає додаткову партію самохідних артилерійських установок від Франції. За словами міністрині закордонних справ Франції Катрін Колонна, шість додаткових "Цезарів" скоро будуть у розпорядженні ЗСУ.

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