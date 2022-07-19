Дата поставки озброєння не уточняється.

Україна незабаром отримає додаткову партію самохідних артилерійських установок від Франції.

Про це повідомляє Le Point.

За словами міністрині закордонних справ Франції Катрін Колонна, шість додаткових "Цезарів" скоро будуть у розпорядженні ЗСУ.

"На національному рівні Франція відіграє свою роль, навіть якщо ми приділяємо менше уваги тому, що робимо, ніж інші. Ми вирішили не повідомляти про весь наш військовий внесок і залишити цю інформацію для наших партнерів", - заявила дипломат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 12 самохідних артилерійських установок Caesar вже нищать рашистів.

Крім того, Париж обіцяв передати значну кількість бронетранспортерів.

Раніше міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зазначила, що її країна не може багато допомогти Україні, адже у самої Німеччини закінчуються запаси озброєння.

Також Угорщина не проти, щоб через неї доставляли зброю для України.

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