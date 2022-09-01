Михайло Подоляк вважає, що фейк про протистояння військових і політичного керівництва в Україні створений Кремлем.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розкрив важливу інформацію про наміри Кремля.

Про це він розповів в ефірі інформаційного марафону.

"Іноді краще мовчати, ніж говорити. Але це точно не про пана Лукашенка. Сьогодні цей суб'єкт цілком виразно і детально розповів про справжнє підґрунтя одного дуже живучого фейку, який місяцями вже роз'їдає наше суспільство. Лукашенко зі знанням і в деталях виклав медійну історію про наявність ... нібито потужного конфлікту між військовими і політичним керівництвом в Україні. І що цей конфлікт повинен забезпечити в найближчий час... якийсь переворот, оскільки військові втомилися від війни і не хочуть більше терпіти радикалізм президента Зеленського", - розповів радник.

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Подоляк вважає, що це вкрай симптоматична заява, яка цілком чітко розставляє ключові акценти.

"По-перше, звідки насправді ростуть ноги у цієї конкретної інформаційно-психологічної операції. По-друге, які саме цілі у численних повідомлень про нібито конфлікт між Офісом і військовими. По-третє, що саме наші військові нібито повинні стати тими, хто погодиться на ультимативні переговори на умовах РФ. Очевидно, що до реальності це не має ні найменшого відношення. Очевидно також, що Лукашенко абсолютно в курсі існування подібної інформаційної гри. І нарешті, цілком зрозуміло, що відчуваючи суттєві проблеми у військовому плані, російські спецслужби різко посилять ставку на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації всередині країни. У тому числі масштабуючи подібні фейки про "конфлікт між політиками і військовими" ", - пояснив він.

Також Подоляк відреагував на роль деяких українських медійників у цьому.

"Питання в іншому: а навіщо наші медійники, блогери і телеграм-канали настільки завзято і системно відгукуються на явно чужорідні провокаційні і фейкові вкидання? Щоб що? Щоб реально дограти чужу постановочну гру, про суть якої так детально розповів Лукашенко?" - додав Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що попросить у РФ ядерну зброю в двох випадках.