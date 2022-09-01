Він сказав, що поки "не педалює цю тему" з Путіним.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що попросить у РФ ядерну зброю в двох випадках.

Про це він сказав у Мінську 1 вересня.

За його словами, країні знадобиться ядерна зброя, якщо на неї буде скоєно напад або якщо таку зброю поставлять Польщі.

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"Білорусь поставить питання про володіння російською ядерною зброєю в разі агресії і просування американської ядерної зброї до Польщі. Але якщо раптом буде напад на Білорусь, якщо далі американці в Польщу будуть просувати цю зброю, вона має бути у нас. Ми (з президентом РФ - УНІАН) домовилися про це, про модернізацію кількох наших літаків, які готові будуть нести тактичну ядерну зброю. Ми не педалюємо цю тему, тому що американці зупинилися, вони не лізуть до Польщі з ядерною зброєю", - заявив Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський президент Володимир Путін повідомив, що РФ посилить білоруську армію оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер-М".

Пізніше Александр Лукашенко заявив, що Білорусь переобладнала свої бойові літаки для несення російських ракет з ядерними боєголовками.

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