Система ППО Білорусі нібито збила частину безпілотників.

Олександр Лукашенко звинуватив Україну в порушенні повітряного простору Білорусі. Він заявив, що нібито білоруська система ППО збивала українські дрони.

За словами Лукашенка, інцидент стався нібито ввечері, 9 серпня, через що військово-повітряні сили і протиповітряну оборону країни переведено в підвищену бойову готовність.

Він заявив, що всього зафіксували близько десятка дронів, але вже о 19:04 на висоті півтора кілометра "було знищено кілька цілей".

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"Вночі і з ранку відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники. Порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України", - заявив Лукашенко.

Крім того, він заявив, що інші цілі були "передані" Росії, адже у країн об'єднана система ППО. Лукашенко заявив, що безпілотники спочатку нібито летіли на Смоленськ, але змінили траєкторію, попрямувавши в Ярославль. Він стверджує, що всі цілі перехоплені російською системою ППО.

Також Лукашенко пригрозив, що "без відповіді будь-які провокації не залишаться".

Операція в Курській області - останні новини

9 серпня в мережі з'явилося відео українських воїнів із російського міста Суджа Курської області.

На записі - бійці 99-го механізованого батальйону 61-ї окремої степової бригади ЗСУ біля будівлі філії російського "Газпрому".

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