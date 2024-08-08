Він закликав країни СНД триматися разом.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що крах Росії торкнеться і всіх інших держав СНД.

"Може скластися ситуація так, що будь-яка з нас - держава - без цієї єдності не обійдеться. І якщо ми сьогодні цього не зрозуміємо, з нами розберуться окремо. Але якщо впаде Росія - ми в цю воронку всі будемо втягнуті", - цитує Лукашенка БЕЛТА.

На засіданні Ради міністрів внутрішніх справ країн-учасниць СНД він сказав, що на тлі війни в Україні багато керівників і силовиків почали шукати для себе якусь вигоду.

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"Виходячи зі свого досвіду, скажу, що життя таке бурхливе зараз і дуже мінливе. Багато хто шукає вигоду, зокрема йдучи від загального нашого, створеного за радянських часів, тренду розвитку. Деякі [думають]: "Подалі від Росії будемо триматися, вона під санкціями. Ми якось боїмося потрапити під них і так далі... Шукаємо свою вигоду". Не робіть цього", - сказав Лукашенко.

Роль Білорусі у війні

Нагадаємо, наприкінці червня білоруське Міністерство оборони заявило про зростання напруженості на кордоні з Україною. Вони звинуватили українців у стягуванні військ і озброєння.

У середині липня Лукашенко заявив, що напруженість "ліквідували". Він доручив відвести війська з південних рубежів країни в місця постійної дислокації.

6 серпня росіяни заявили про прорив українських військ на територію Росії. Низка Telegram-каналів звинуватила в цьому Лукашенка - нібито операцію змогли провести завдяки тому, що Україна відвела сили від кордону з Білоруссю, не побоюючись нападу з її території.

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