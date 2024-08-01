Окупанти активно використовують артилерію для прикриття піхоти.

Окупанти використовують артилерію радянського зразка, боєприпаси до неї постачають Іран та Північна Корея. Про це заявив начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону. За його словами, ворог і надалі активно використовує артилерію для прикриття піхоти.

"Система М-46 (радянська 130-мм причіпна гармата, призначена для руйнування земляних оборонних споруд, боротьби з артилерією та бронетехнікою і мінометами противника, а також для придушення живої сили противника) буквально декілька днів тому разом за нашими побратимами з розвідки була уражена на Харківському напрямку. Вона була законсервована. Але нестача артилерійського озброєння змусила дістати її з арсеналів. З пострілами до неї у росіян досить погано, вони погано зберігалися, тому багато з них у неналежному стані", - сказав Калашніков.

При цьому він пояснив, що саме системи М-46 на озброєнні є у Північної Кореї та Ірану.

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"Саме вони постачають боєприпаси до цієї системи. Потрібно зазначити, що Іран розробив новий тип боєприпасів, більш потужний, дальність пострілу якого може становити до 44 км", - розповів начальник прес-служби.

Війна в Україні: новини

Ветеран АТО, колишній штурмовик батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий заявив, що пік могутності російської армії пройшов - це була зима та весна цього року, але ЗСУ це витримали. Він додав, що повільно змінюється ситуація в кращу сторону для Українис, бо прийшло багато новітньої зброї, йде мобілізація.

"А в них зараз криза з бронетехнікою – її лишилося максимум на рік. З артилерією і стволами ситуація ще гірша, ніж з бронетехнікою. Вони ще насипають в приблизно 5 разів більше снарядів, ніж ми. Але в той же час кількість вражених цілей майже однакова, бо українська артилерія в 5 разів частіше влучає в ціль", - розповів Дикий.

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