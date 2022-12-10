У Тегерані розглядають питання продажу Москві сотень балістичних ракет.

Підтримка армії окупантів з боку Ірану у найближчі місяці збільшиться. Тегеран розглядає продаж сотень балістичних ракет Москві для обстрілів України. У США планують створити контактну групу, щоб обговорити загрози російсько-іранської співпраці.

Як повідомило видання "Голос Америки", про це розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі. Він заявив: "Ми очікуємо, що іранська підтримка російської армії буде тільки зростати в найближчі місяці. Ми навіть вважаємо, що Іран розглядає питання продажу сотень балістичних ракет з Ірану в Росію. Ми також бачили повідомлення про те, що Москва і Тегеран розглядають можливість створення лінії спільного виробництва смертоносних дронів в Росії. Ми закликаємо Іран змінити курс, і не вдаватися до цих дій".

За словами Кірбі, Москва зі свого боку надає Тегерану "безпрецедентний рівень військової і технічної підтримки". РФ має намір постачати Ірану передову військову техніку. У список можуть входити системи ППО і гвинтокрили. Є також повідомлення, що навесні іранські пілоти навчалися на Су-35 в РФ. Поставки цих винищувачів в Тегеран очікуються протягом наступного року, і вони значно посилять авіацію Ірану в порівнянні з регіональними сусідами.

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У Білому домі вважають, що співпраця між двома країнами несе небезпеку "не тільки для України, але і для сусідів Ірану". Штати поділилися зібраною інформацією з союзниками на Близькому Сході і збираються задіяти всі доступні інструменти, які зможуть перешкодити російсько-іранській співпраці.

США також хочуть зібрати контактну групу для обговорення взаємної військової допомоги Москви і Тегерана: "Ми будемо продовжувати працювати з нашими союзниками і партнерами, а також з ООН, щоб притягнути їх до відповідальності. Ми працюємо з іншими країнами, щоб гарантувати, що їх юрисдикція не буде експлуатована Росією або Іраном, і щоб запобігти оборонним транзакціям для підтримки цієї діяльності".

Наостанок Кірбі згадав про допомогу Україні. США продовжують співпрацювати з союзниками і партнерами з метою забезпечити нашу країну всіма необхідними засобами оборони, включаючи системи ППО та обладнання для захисту електромереж.

Допомога Росії від Ірану: остання інформація

Раніше інший представник Білого дому підтвердив, що Росія постачає Ірану новітню зброю в обмін на безпілотники. А в майбутньому може надати винищувачі.

На думку фахівців британської розвідки, РФ отримала нову партію іранських дронів-камікадзе. Останні БПЛА, які застосовували для атак по Україні, були з поповнених запасів.

Видання DPA з посиланням на дипломатів в ООН повідомило, що Іран збирається значно збільшити поставки безпілотників і ракет в Росію.

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