На кадрах видно пошкоджені й зруйновані будівлі.

Начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов показав кадри звільненого від окупантів Макарова.

Відповідне відео він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Людей на вулицях немає. Кожний другий будинок пошкоджений, або знищений", — написав Нєбитов напередодні.

Нагадаємо, смт Макарів Бучанського району розташоване на захід від Києва, в районі Житомирської траси, воно має велике значення для стримування наступу окупантів на столицю.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що селище міського типу Макарів в Бучанському районі Київської області звільнене від окупантів. "Протягом дня завдяки героїчним діям наших захисників над містом Макаровом піднято державний прапор України, ворог відкинутий", - йшлося в повідомленні.

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