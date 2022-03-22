Над містом Макаровом піднято державний прапор України,

Селище міського типу Макарів в Бучанському районі Київської області звільнене від окупантів.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Протягом дня, завдяки героїчним діям наших захисників, над містом Макаровом піднято державний прапор України, ворог відкинутий", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, окупанти робили декілька спроб захопити Макарів.

2 березня Головнокомандувач Валерій Залужний інформував, що 14 ОМБР імені князя Романа Великого і 95 ОДШБР ЗСУ звільнили Макарів та закріпилися там. Згодом контроль над селищем знову був втрачений.

Станом на ранок 21 березня було відомо, що Макарівська громада під обстрілом ворога.

Напередодні голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк інформував, що Макарів - один з найбільш небезпечних напрямків Київщини.

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