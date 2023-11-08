Загиблому лоцману, який піднявся на борт до іноземців, було 43 роки.

Іноземне судно, по якому 8 листопада російські загарбники влучили ракетою, мало транспортувати руду до Китаю.

Про це наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Росія в черговий раз атакувала портову інфраструктуру Одещини... Сьогодні ураження також отримало цивільне судно, яке мало перевозити залізну руду до Китаю. На жаль, російська ракета вбила одну людину, та поранила трьох членів екіпажу - громадян Філіпин", - наголосив Кубраков.

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Він додав, що саме через такі жахливі події Україна прагне посилення ППО та прикриття півдня України від російських терористичних атак.

За його даними, це 21 цілеспрямована атака Росії після виходу з зернової угоди - за цей час загарбники пошкодили понад 160 об’єктів інфраструктури та 122 транспортних засоби.

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури повідомили, що зараз розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 8 листопада, о 16:45, російська армія завдала ракетного удару у напрямку порту та поцілив по цивільному судну під час його швартування до причалу.

"Через ракетний удар загинув 43-річний лоцман порту, який знаходився на борту судна, поранення від уламків отримали ще один співробітник порту та три члени екіпажу", - розповіли у пресслужбі.

Огляд триває, на місці подій прокурори з іншими правоохоронцями фіксують черговий воєнний злочин РФ.

Атака на цивільне судно

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, російська армія вдарила протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини та влучила в іноземне судно. Атаку загарбники здійснили з літаків тактичної авіації у Чорному морі. Ракета влучила в надбудову цивільного судна (прапор Ліберії). В результаті, три члени екіпажу - громадяни Філіппін – отримали поранення, один з них ушпиталений. Також загинув лоцман, ще один працівник порту отримав поранення.

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