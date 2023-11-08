Сьогодні російська армія завдала ракетного удару у напрямку одного з одеських портів, та влучила в іноземне судно.
Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.
"Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі", - наголосили військові.
Зазначається, що ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт. За даними пресслужби, три члени екіпажу громадяни Філіппін - поранені, один з них ушпиталений.
"Лоцман загинув, ще один працівник порту отримав поранення. Росія вкотре підтвердила статус країни-терористки міжнародного масштабу", - підкреслили у пресслужбі.
Що передувало
Як повідомляв УНІАН, речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що словами "вишки Бойко" та острів Зміїний перебувають в акваторії, яка знаходиться під вогневим контролем ЗСУ. Тому вже досить довго російські кораблі не заходять у певну частину Чорного моря, зокрема північно-західну. Водночас загарбники завдають ударів дронами, з літаків та ракетами. Також російські військові намагаються перешкоджати цивільному судноплавству. При цьому використовують спеціальні модифікації донних мін, які можна скидати з літаків дистанційно.
Водночас українські військові мають деякі думки щодо до розширення морського "коридору" для цивільного судноплавства.