Ворог вдарив протирадіолокаційною ракетою в напрямку одного з портів Одещини, три іноземні моряки та українець поранені, загинув лоцман.

Сьогодні російська армія завдала ракетного удару у напрямку одного з одеських портів, та влучила в іноземне судно.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.

"Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі", - наголосили військові.

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Зазначається, що ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт. За даними пресслужби, три члени екіпажу громадяни Філіппін - поранені, один з них ушпиталений.

"Лоцман загинув, ще один працівник порту отримав поранення. Росія вкотре підтвердила статус країни-терористки міжнародного масштабу", - підкреслили у пресслужбі.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що словами "вишки Бойко" та острів Зміїний перебувають в акваторії, яка знаходиться під вогневим контролем ЗСУ. Тому вже досить довго російські кораблі не заходять у певну частину Чорного моря, зокрема північно-західну. Водночас загарбники завдають ударів дронами, з літаків та ракетами. Також російські військові намагаються перешкоджати цивільному судноплавству. При цьому використовують спеціальні модифікації донних мін, які можна скидати з літаків дистанційно.

Водночас українські військові мають деякі думки щодо до розширення морського "коридору" для цивільного судноплавства.

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