Вона зазначила, що для росіян важлива емоційна складова, і тому вони цілять у найбільш символічні чи вразливі об’єкти.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи сьогоднішній ракетний удар Росії по виставці дронів у центрі Чернігова, зазначила, що росіяни для свої цілей завжди вишукують найбільш символічні чи вразливі об’єкти.

"Росіяни воюють дуже емоційно. Вони не просто цілять в цивільні об‘єкти, а вишукують ті, які найбільш символічні чи вразливі для нас. Росіянам дошкуляє все успішне, що в нас є. Вже не раз вони запускали ракети саме по тих об‘єктах, про які до цього була дуже позитивна публічна інформація", - написала Маляр у Telegram.

Вона зазначила, що окупанти і без публічності знають, де який об‘єкт розташований, але для них важлива емоційна складова - влучити якомога болючіше.

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За словами Маляр, бували випадки, коли заходи проводили без публічного оголошення і висвітлення, але туди все одно прилітало саме в момент проведення заходу.

"Публічні заходи - це завжди ризик і лотерея, незалежно від того оприлюднена про них інформація чи ні. Під час війни це ризик обох сторін - організаторів і відвідувачів (або їх законних представників, якщо ми про дітей говоримо)", - наголосила Маляр.

Вона підкреслила, що сьогодні в Україні може бути безпечно лише в укритті, тому треба враховувати це у своїх повсякденних діях.

Удар по Чернігову - що відомо

Сьогодні опівдні окупанти завдали ракетного удару по центру Чернігова. Пізніше президент Зеленський повідомив, що удар припав по центральному майдану, де розташовані політехнічний інститут та драмтеатр.

Згодом стало відомо, що у Чернігівському драмтеатрі в цей час проходила виставка дронів, коли в нього влучила російська ракета, там було багато цивільних.

Спочатку ДСНС повідомила про 42 постраждалих внаслідок удару, з них 5 загиблих. Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про смерть 6-річної дівчинки, а пізніше - про те, що кількість жертв зросла до 7, бо знайшли ще одну невпізнану жінку.

За словами Клименка, за медичною допомогою звернулося 90 поранених, з них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей.

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