РФ атакувала підприємство на Волині: є жертви та загроза викиду аміаку

Відомо про одну загиблу людину та вісьмох травмованих.

Внаслідок дронової атаки РФ на підприємство у селищі Маневичі Волинської області загинула людина, ще восьмеро травмовані. Про це повідомив начальник Волинської ОВА Роман Романюк.

"Загинула одна людина на приватному підприємстві "Агрофрукт ЛТД" у Маневичах. Ще восьмеро травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована", - розповів він.

Також посадовець зазначив, що внаслідок атаки реактивного "Шахеда" постраждав гаражний кооператив у Луцькій громаді. Горить господарська будівля. Попередньо – без травмованих і загиблих.

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Як додав Романюк, без електропостачання залишаються 270 тисяч абонентів.

"Відновлювальні роботи тривають. Обʼєкти критичної інфраструктури працюють на резервних джерелах живлення", - поінфомував голова ОВА.

Окрім того, Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк заявив про загрозу можливого викиду аміаку на одному з підприємств, розташованому у населеному пункті.

"У зв'язку з можливою загрозою аварійної ситуації на одному з підприємств селища, яка може супроводжуватися викидом аміаку в атмосферне повітря, просимо жителів зберігати спокій, бути уважними та дотримуватися правил безпеки", - написав він у Facebook.

Інші атаки на регіони України

Сьогодні військові армії РФ атакували дронами Харків. Внаслідок атаки на Шевченківський район загинули двоє людей, щонайменше 14 постраждали. За життя ще одного чоловіка борються лікарі.

Також РФ атакувала цивільну інфраструктуру в Одеській області, зокрема енергетичний об’єкт та підприємство з виготовлення побутової продукції – спалахнули пожежі, поранено людей.

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