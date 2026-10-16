В Умані внаслідок падіння російського дрона загорілась багатоповерхівка, є поранені (фото)

Також наслідки російської атаки зафіксовані і в Черкасах.

В Умані Черкаської області внаслідок падіння російського дрона виникла пожежа в багатоповерхівці.

Про це повідомив очільник Черкаської обласної держадміністрації Ігор Табурець. "В Умані внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка", - деталізував він.

Табурець додав, що станом на зараз відомо про п'ятьох поранених. Троє госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці.

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На іншій локації зайнялись торговельні склади, але пожежа там уже локалізована.

Крім того, наслідки атаки зафіксовано і в Черкасах. Там, за даними Табурця, внаслідок падіння ворожого БпЛА на території приватного підприємства виникла пожежа. На даний час вона вже ліквідована.